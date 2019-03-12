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Пенза вошла в маршрут автопробега в честь «Тотального диктанта»

12:31 | 12.03.2019 | Общество

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Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Организаторы «Тотального диктанта» и известные ученые прибудут в Пензу 29 марта в рамках автопробега, организованного в честь проекта.

Пенза вошла в маршрут автопробега в честь «Тотального диктанта». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его маршрут свяжет Владивосток и Таллин и будет символизировать передачу статуса столицы акции.

За время автопробега научные сотрудники Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Ольга Северская и Елена Арутюнова, представители портала «Грамота.ру» — главный редактор интернет-ресурса, член орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов и лингвист-эксперт Юлия Сафонова, а также младший научный сотрудник лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Антон Сомин прочитают тематические лекции и проведут научное исследование в области топонимики.

В Пензе, как и в других городах, которые посетят участники автопробега, будет организован ряд мероприятий.

Как сообщается на сайте «Тотального диктанта», команда проекта также проведет встречи с жителями.

Кроме того, в 2019 году к автопробегу, который стартовал 11 марта, присоединились писатели. По ходу маршрута они будут создавать книгу о России и «Тотальном автопробеге».

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Участок от Владивостока до Новосибирска закреплен за писателем, краеведом и историком Игорем Мараниным. Писатель Михаил Визель сменит его в Новосибирске и доедет до Челябинска. Москвич, выпускник Казанского федерального университета Ильдар Абузяров совершит путешествие из Челябинска в свой родной город Нижний Новгород, в его зоне ответственности находится и описание событий в Пензе. Из Нижнего Новгорода до Таллина проедет российский писатель Виталий Сероклинов.

В Пензе, которая претендовала на звание столицы «Тотального диктанта», но проиграла в финале, будет одна из самых длительных остановок участников автопробега. Они пробудут в областном центре на два дня — 29 и 30 марта.

Таким же по длительности их пребывание стало в стартовой точке — Владивостоке, а также ожидается на родине акции — в Новосибирске и в Санкт-Петербурге.

На некоторые города отведено лишь несколько часов. Так, за вторник, 12 марта, команда проекта и ученые должны успеть посетить Хабаровск и Биробиджан.

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