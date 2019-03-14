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В Пензе оценят участки, которые затрагивает устройство коллектора на набережной Суры

08:27 | 14.03.2019 | Общество

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Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил начальнику управления муниципального имущества мэрии Ирине Кочетковой начать процедуру оценки земельных участков и строений, на территории которых будет проложен коллектор ливневой канализации.

В Пензе оценят участки, которые затрагивает устройство коллектора на набережной Суры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2019 году в рамках программы по формированию современной городской среды продолжим капитальный ремонт набережной реки Суры. Именно за этот проект проголосовали большинство пензенцев», — сказал он в ходе совещания, которое состоялось в мэрии в среду, 13 марта.

Виктор Кувайцев отметил, что после оценки участки и строения планируется изъять с целью развития инженерной инфраструктуры муниципального образования.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, проектно-сметная документация на обустройство ливневого коллектора в районе набережной реки Суры подготовлена и прошла экспертизу.

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