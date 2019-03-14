В Пензе оценят участки, которые затрагивает устройство коллектора на набережной Суры Общество

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил начальнику управления муниципального имущества мэрии Ирине Кочетковой начать процедуру оценки земельных участков и строений, на территории которых будет проложен коллектор ливневой канализации.

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«В 2019 году в рамках программы по формированию современной городской среды продолжим капитальный ремонт набережной реки Суры. Именно за этот проект проголосовали большинство пензенцев», — сказал он в ходе совещания, которое состоялось в мэрии в среду, 13 марта.

Виктор Кувайцев отметил, что после оценки участки и строения планируется изъять с целью развития инженерной инфраструктуры муниципального образования.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, проектно-сметная документация на обустройство ливневого коллектора в районе набережной реки Суры подготовлена и прошла экспертизу.