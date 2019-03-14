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Анна Кузина победила в конкурсе «Мисс студенческих отрядов» в Пензе

09:05 | 14.03.2019 | Общество

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Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Представительница студенческого педагогического отряда «Рекорд» Пензенского государственного университета Анна Кузина стала обладательницей титула «Мисс студенческих отрядов – 2019».

Анна Кузина победила в конкурсе «Мисс студенческих отрядов» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В региональном конкурсе, итоги которого подведены в доме молодежи в среду, 13 марта, она также победила в номинации «Мисс элегантность».

Первой вице-мисс и «Мисс талант» стала представительница студенческого педагогического отряда «Максимум» Пензенского государственного технологического университета Евгения Малкова, второй — член стажерского отряда «Ровесники» Алина Прядильщикова, которая также награждена как «Мисс грация».

Кроме того, Евгения Ахапкина из педотряда «Созвездие» удостоена титула «Мисс естественность», Екатерина Вуль из «Спектра» — «Мисс женственность», Дарья Данчина из «Сириуса» — «Мисс оригинальность», Полина Желтякова из «Вертикали» — «Мисс харизматичность».

Представительница отряда «Кристалл» Екатерина Жирякова стала «Мисс эксцентричность», боец отряда «Прометей» Алина Олякова — «Мисс очарование», член студотряда «Феникс» Анастасия Танчер — «Мисс нежность».

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