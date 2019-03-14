Издана книга об истории пенитенциарной системы Пензенской области Общество

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Книга «На службе Родине» издана в Пензенской области к 140-летию уголовно-исполнительной системы страны, которое отмечается в марте 2019 года.

Фото: 58.fsin.su

«Редакционный коллектив, в который вошли сотрудники управления, ветераны, был изначально нацелен на создание полноценного подарочного издания. Книга получилась интересной, наполненной архивными фактами», — отметил начальник управления ФСИН России по Пензенской области Владислав Муравьев.

В издании, посвященном истории пенитенциарной системы региона, собраны исторические данные о деятельности учреждений, подразделений, их руководителях.

Оно иллюстрировано фотографиями, показывающими современную жизнь подразделений ведомства.

Большой раздел посвящен жизни и подвигу уроженца Пензы, Героя России Александра Сергеева. Отдельные главы рассказывают о деятельности ветеранской организации.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России, в дальнейшем несколько экземпляров намечено передать в библиотеки и музеи Пензенской области.