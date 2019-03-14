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Бакунинский мост в Пензе планируется демонтировать и возвести заново

11:20 | 14.03.2019 | Общество

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Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Реконструкция Бакунинского моста в Пензе предполагает демонтаж старого сооружения и возведение нового. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Бакунинский мост в Пензе планируется демонтировать и возвести заново. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным городской администрации, этому будет предшествовать работа по переустройству инженерных сетей. Подрядчика намечено выбрать в ближайшее время.

Комментируя предстоящую реконструкцию, мэр Пензы Виктор Кувайцев отметил, что обновление моста благоприятно скажется на транспортной обстановке в данной части города.

«Эти мероприятия позволят привести инженерный объект в надлежащее состояние, увеличить его пропускную способность, обеспечить транспортное сообщение микрорайонов города», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы в среду, 13 марта.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении капитального строительства Пензы, аукцион на выполнение работ в рамках начального этапа реконструкции Бакунинского моста пока не объявлен.

Еще осенью 2017 года губернатор Иван Белозерцев анонсировал ремонт Бакунинского моста в Пензе. По его словам, наряду с этим намечено расширить проезжую часть до двух полос в каждом направлении.

В феврале 2018 года глава региона пояснил, что проектно-сметная документация на реконструкцию Бакунинского моста разработана и проходит госэкспертизу. При этом он отметил, что ориентировочная стоимость работ превышает 1 млрд. рублей.

Иван Белозерцев сообщил, что областные власти рассчитывают на включение этого проекта в одну из федеральных программ на условиях софинансирования, в том числе рассматривается вариант проведения реконструкции с использованием средств системы «Платон».

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