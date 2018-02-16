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Реконструкция Бакунинского и Бригадирского мостов оценивается более чем в 4 млрд. рублей

13:22 | 16.02.2018 | Общество

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Сочи, 16 февраля 2018. PenzaNews. Реконструкция двух мостов в Пензе — Бакунинского и Бригадирского — оценивается более чем в 4 млрд. рублей.

Реконструкция Бакунинского и Бригадирского мостов оценивается более чем в 4 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этом году будет готова проектно-сметная документация на реконструкцию Бригадирского моста, оценочная стоимость объекта — свыше 3 млрд. рублей. Сегодня разработана проектная документация на реконструкцию Бакунинского моста, она находится на рассмотрении в государственной экспертизе. Ориентировочная стоимость работ — более 1 млрд. рублей», — сообщил губернатор Иван Белозерцев агентству «Интерфакс-Поволжье» на полях Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи.

Он добавил, что областные власти рассчитывают на включение этих проектов в одну из федеральных программ на условиях софинансирования, в том числе рассматривается вариант проведения реконструкции с использованием средств системы «Платон».
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