Реконструкция Бакунинского и Бригадирского мостов оценивается более чем в 4 млрд. рублей Общество

Сочи, 16 февраля 2018. PenzaNews. Реконструкция двух мостов в Пензе — Бакунинского и Бригадирского — оценивается более чем в 4 млрд. рублей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этом году будет готова проектно-сметная документация на реконструкцию Бригадирского моста, оценочная стоимость объекта — свыше 3 млрд. рублей. Сегодня разработана проектная документация на реконструкцию Бакунинского моста, она находится на рассмотрении в государственной экспертизе. Ориентировочная стоимость работ — более 1 млрд. рублей», — сообщил губернатор Иван Белозерцев агентству «Интерфакс-Поволжье» на полях Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи.

Он добавил, что областные власти рассчитывают на включение этих проектов в одну из федеральных программ на условиях софинансирования, в том числе рассматривается вариант проведения реконструкции с использованием средств системы «Платон».