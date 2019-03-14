Приточность в водохранилище под Пензой остается небольшой — Алексей Варламов Общество

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Приточность в Пензенское водохранилище остается небольшой, по данным на четверг, 14 марта. Об этом сообщил главный инженер ФГУ «Сурский гидроузел» Алексей Варламов.

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«По состоянию на 8.00 сегодняшнего дня, уровень воды в верхнем бьефе водохранилища составляет 147,26 метра при нормальном подпорном уровне 150 метров. Свободная емкость на данный момент составляет порядка 244 млн. метров кубических. На водохранилище сейчас наблюдается зимняя межень. Приточность небольшая, колеблется в пределах от 28 до 37 метров кубических в секунду», — сказал он в ходе заседания межведомственной паводковой комиссии, состоявшегося в управлении ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области в четверг, 14 марта.

Алексей Варламов уточнил, что сбросной расход воды в нижний бьеф водохранилища зимой был небольшим и составлял примерно 23 кубометров в секунду, но в связи с потеплением и осадками с 5 марта был увеличен до 40.

«Сейчас мы его поддерживаем [на этом же уровне]. Сброс воды осуществляется через пять затворов из семи имеющихся, которые в сумме открыты на 47 см. На данный момент […] уровень водохранилища постепенно уменьшается на 1–2 см в сутки, то есть мы ведем дополнительную сработку уровня, повышаем свободную емкость, готовимся к приему вод половодья», — пояснил главный инженер.

Он добавил, что 20 марта с учетом уточненных прогнозов будет утверждена схема пропуска вод и сбросные расходы.

«После принятия этого решения мы подготовим оперативно график пропуска», — пояснил Алексей Варламов.