Жителям Пензы предложили выбрать, что самое важное при ремонте дорог в регионе Общество

Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Жители Пензы, как и представители других городов России, могут принять участие в опросе о значимости целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Об этом сообщается на сайте мэрии.

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Гражданам предлагается определить наиболее важные направления развития транспортной инфраструктуры, например: отремонтированные дороги или снижение загруженности участков трасс; повышение безопасности движения или технологическое развитие отрасли.

При этом оценка значимости осуществляется по 10-балльной шкале.

Первые итоги будут подведены через месяц — 15 апреля. В течение года планируется неоднократно проводить такое голосование.

Предполагается, что полученные данные будут способствовать выстраиванию более эффективной работы региональных проектных офисов.

Принять участие во всероссийском опросе можно на сайте «БКАД».

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В 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 83 субъектах РФ. Его финансирование будет осуществляться из федерального и региональных бюджетов.

Одним из главных итогов должно стать увеличение протяженности дорожной сети агломераций и региональных трасс в нормативном состоянии до 85% и более 50% соответственно, что подразумевает обеспечение ровности и ликвидацию дефектов покрытия.

Кроме того, реализация нацпроекта предполагает 10-процентное уменьшение протяженности региональных и федеральных дорог, работающих в режиме перегрузки. Это будет способствовать сокращению числа заторов и времени в пути для водителей.

Другая важная задача — повышение безопасности дорожного движения. Решить ее планируется в том числе за счет установки светофорных объектов, ограждений, а также камер фотовидеофиксации и других мероприятий. Результатом должно стать снижение смертности в результате аварий в 3,5 раза.

Повысить экономическую эффективность работ, качество ремонта и увеличить долговечность дорожной одежды планируется за счет использования эффективных технологий и материалов. Предусмотрено создание реестра наилучших решений для отрасли. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в регионах в рамках нацпроекта, предусматривающих их использование, должна увеличиться до 80%.