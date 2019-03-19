Пензенские железнодорожники подготовились к работе в период паводка Общество

Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. Представители Пензенского региона Куйбышевской железной дороги приняли меры для обеспечения безопасности движения поездов, сохранности путей, инженерных сооружений, объектов и устройств инфраструктуры в период весеннего паводка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На участках пути, которые могут быть подвержены размыву, установлен круглосуточный контроль. Для предупреждения и ликвидации последствий размывов, повреждений пути и сооружений в период паводка формируются противоразмывные поезда на станциях Пенза-III, Кузнецк, Рузаевка, Ковылкино, Моршанск и Инза», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что проведено обследование 10 плотин, расположенных в непосредственной близости от железной дороги — все сооружения находятся в исправном состоянии.

«С локомотивными бригадами организованы технические занятия по действиям в случаях обнаружения размывов железнодорожного полотна», — отметила Валерия Митякина.

По ее словам, также ведутся работы по очистке от снега земляного полотна и инженерных сооружений — насыпей, кюветов, водоотводных и нагорных канав, мостов и водопропускных труб.