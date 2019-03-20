Пензенский губернатор встретился с и.о. руководителя УФССП Общество

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочую встречу с исполняющим обязанности руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов Николаем Илькиным в облправительстве в среду, 20 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Особое внимание в ходе нее было уделено теме взыскания долгов по алиментам.

Как пояснил Николай Илькин, который после своего назначения в Пензу уже успел ознакомиться с ситуацией по исполнению судебных решений, это направление входит в число приоритетных.

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«В Пензенской области в последние годы видна тенденция по снижению остатка исполнительных производств по алиментам. За 2018 год было взыскано порядка 129 млн. рублей. Мы будем продолжать наращивать активность», — цитирует Николая Илькина пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с июля 2014 года Николай Илькин занимал должность руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия.

С 20 февраля он стал исполнять обязанности главы УФССП России по Пензенской области. Данный пост стал вакантным в связи с истечением срока полномочий Евгения Пазечко.