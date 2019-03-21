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В пензенском зоопарке соорудили для лемуров гамак и счеты

08:28 | 21.03.2019 | Общество

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Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. Сотрудники и посетители пензенского зоопарка изготовили для кошачьих лемуров гамак и счеты, позволившие обогатить среду обитания животных.

В пензенском зоопарке соорудили для лемуров гамак и счеты

Фото: Zoo-penza.ru

«Обогащение среды — это ключевой инструмент повышения и поддержания благополучия животных в условиях неволи. С помощью него возможно повысить разнообразие естественных повадок, снизить патологическое поведение, а также повысить использование животными предоставленного им пространства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте зоопарка.

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В нем отмечается, что счеты размещены в вольере лемуров Юмми и Фанни.

«Они с интересом восприняли новый предмет, обследовали его, обнюхали. В кольца конструкции были спрятаны корма. Животным пришлось подумать и проявить активность, чтобы достать любимые лакомства», — добавляется в тексте.

В нем поясняется, что сделанный из подручных материалов гамак повесили у второй семьи лемуров — Лео и Лулу.

«К новому предмету животные отнеслись с осторожностью, рассматривали его со всех сторон, проверяли на прочность, но мы надеемся, что со временем гамак станет для лемуров любимым местом отдыха», — уточняется в сообщении.

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