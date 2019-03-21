Сформирована программа пензенского фестиваля «Витамин науки» Общество

Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. Лекторий, научные шоу и тематические площадки будут организованы на третьем фестивале для детей и взрослых «Витамин науки», который пройдет в Пензе на базе нового корпуса школы №66 имени В.А. Стукалова 23 и 24 марта.

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Согласно программе мероприятия, в рамках большого лектория выступят автор нового учебника по астрономии Владимир Сурдин, конструктор Александр Хохлов, лингвист Светлана Бурлак, врач-токсиколог Алексей Водовозов, биофизик и детский писатель Юрий Нечипоренко.

Кроме того, преподаватель Пензенского государственного технологического университета Наталья Сержантова расскажет об искусственном интеллекте в медицине, преподаватели аграрного вуза Александр Иванов и Геннадий Боряев — о грибоводстве и проблемах питания.

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Традиционно будут организованы тематические интерактивные площадки со своей программой — по химии, биологии, физике, информационным технологиям, астрономии и другим направлениям.

На открытых уроках расскажут, в частности, как эффектно презентовать проект и поступить в вуз, руководствуясь инструкцией из пяти шагов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в оргкомитете фестиваля «Витамин науки», также запланированы выступления молодых ученых, которые постараются увлекательно рассказать о науке, после чего зрители определят лучшего из них.

По интерактивным фестивальным площадкам будет организован квест-маршрут, чтобы легче сориентироваться. Планируется, что будет работать школьная столовая.