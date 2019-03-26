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В Пензе организована проверка по факту размещения в соцсети ложной информации о ребенке

08:15 | 26.03.2019 | Общество

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Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована в Пензе по факту размещения пользователем социальной сети не соответствующей действительности информации о том, что 5-летняя девочка якобы на протяжении нескольких дней гуляет без присмотра около дома №59 на проспекте Строителей и ночует в подъездах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе организована проверка по факту размещения в соцсети ложной информации о ребенке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что пользователем социальных сетей размещена фотография ребенка из благополучной семьи, не состоящей на каком-либо учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С места жительства девочка не уходила и без присмотра взрослых на улице не находилась», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что следователям предстоит выяснить, имеются ли в действиях автора сообщения в соцсети признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Ранее в пресс-службе УМВД России по Пензенской области уточнили, что женщина, распространившая ложную информацию о чужом ребенке, испытывает к семье неприязненные отношения, а снимок девочки она получила неправомерным образом.

Законным представителем ребенка подано заявление о привлечении гражданки 1991 года рождения к уголовной ответственности за распространение клеветы.

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