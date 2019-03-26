EN
12:39:02 Вторник, 26 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Объявлен конкурс рисунков и фотографий «Инновационная Пенза»

09:11 | 26.03.2019 | Общество

Печать

Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Минпром Пензенской области объявил конкурс рисунков и фотографий «Инновационная Пенза», посвященный 80-летию со дня образования региона в современных границах.

Объявлен конкурс рисунков и фотографий «Инновационная Пенза». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно положению, стать его участником может любой гражданин России, проживающий на территории Пензенской области. Предусмотрено две возрастные категории — до 14 лет и старше.

От одного человека может быть заявлено не более трех работ.

На конкурс принимаются художественные фотографии и рисунки, выполненные в любой технике — карандаш, фломастер, гуашь, акварель, графика, масло, пастель, аппликация, а также с использованием компьютерных программ. Обязательным условием является то, что они должны быть связаны с историей Пензенской области как территории инновационного развития и высоких технологий.

Авторы лучшего рисунка и фотографии будут награждены дипломами и ценными призами.

Презентация работ участников конкурса состоится в рамках VI всероссийского форума «InnoMed» и региональной выставки инновационного творчества детей и молодежи «Инноваториум».

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области заболеваемость РВИ снизилась на 10,5% Владелец кафе в Заречном попался на передаче денег за фиктивное трудоустройство
В областную библиотеку поступило исследование об Иннокентии Пензенском В Пензе областной суд на 650 тыс. рублей увеличил компенсацию в пользу ребенка
Пензенские приставы отмечены на этапе всероссийского конкурса Житель Земетчино проведет более 1,5 лет в колонии за побои и угрозу убийством
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама