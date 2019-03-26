Объявлен конкурс рисунков и фотографий «Инновационная Пенза» Общество

Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Минпром Пензенской области объявил конкурс рисунков и фотографий «Инновационная Пенза», посвященный 80-летию со дня образования региона в современных границах.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно положению, стать его участником может любой гражданин России, проживающий на территории Пензенской области. Предусмотрено две возрастные категории — до 14 лет и старше.

От одного человека может быть заявлено не более трех работ.

На конкурс принимаются художественные фотографии и рисунки, выполненные в любой технике — карандаш, фломастер, гуашь, акварель, графика, масло, пастель, аппликация, а также с использованием компьютерных программ. Обязательным условием является то, что они должны быть связаны с историей Пензенской области как территории инновационного развития и высоких технологий.

Авторы лучшего рисунка и фотографии будут награждены дипломами и ценными призами.

Презентация работ участников конкурса состоится в рамках VI всероссийского форума «InnoMed» и региональной выставки инновационного творчества детей и молодежи «Инноваториум».