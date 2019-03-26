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В Пензе обеспечат свободный доступ на реконструированную часть набережной Суры

16:20 | 26.03.2019 | Общество

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Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил организовать работы по реконструкции набережной Суры таким образом, чтобы обновленная часть общественного пространства стала доступна для горожан.

В Пензе обеспечат свободный доступ на реконструированную часть набережной Суры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Строительной организации, которая по итогам конкурса приступит к реализации следующего этапа реконструкции набережной, нужно поставить задачу огородить участок для работ и оставить проход от монумента «Росток» до нижней прогулочной зоны. Эту территорию и существующий амфитеатр мы имеем право использовать. Все условия для этого есть, включая освещение», — сказал он, обращаясь к своему заместителю Магомеду Агамагомедову он в ходе совещания в мэрии во вторник, 26 марта.

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Виктор Кувайцев также предложил задействовать эти площадку в праздновании 1 мая и Дня Победы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального имущества города Пензы» объявило электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение очередного этапа капитального ремонта набережной реки Суры с начальной (максимальной) ценой почти 99 млн. рублей.

Контракт затрагивает участок в границах улиц Бакунина, Урицкого и Максима Горького.

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