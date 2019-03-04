В Пензе объявлен аукцион на капремонт набережной почти на 100 млн. рублей Общество

Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального имущества города Пензы» объявило электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение очередного этапа капитального ремонта набережной реки Суры с начальной (максимальной) ценой 98 млн. 821 тыс. 980 рублей.

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Согласно данным, размещенным на официальном портале госзакупок, финансирование планируется осуществлять из муниципального бюджета по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2021 годы».

Работы требуется завершить не позднее 30 сентября 2019 года.

Фоторепортаж

Реконструкция набережной реки Суры

Контракт затрагивает участок в границах улиц Бакунина, Урицкого и Максима Горького. В числе прочего предусмотрена установка свыше 100 малых архитектурных форм и озеленение территории на площади более 500 кв. метров.

Электронный аукцион назначен на 22 марта 2019 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 ноября 2016 года между МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», которое на тот момент возглавляла Светлана Круглова, и ООО «УК «Возрождение торговый дом» во главе с гендиректором Андреем Петровым был заключен муниципальный контракт на выполнение работ в рамках первого этапа капитального ремонта набережной реки Суры на 103 млн. 700 тыс. 30 рублей. Работы по нему требовалось выполнить по 15 ноября 2017 года.

В соответствии с допсоглашением №2 от 8 ноября 2017 года, его цена составила свыше 113 млн. рублей. При этом финансирование осуществлялось в два этапа из нескольких источников: в 2016 году — 25 млн. рублей из бюджета Пензы; в 2017-м — более 18 млн. рублей из городского бюджета, почти 19 млн. рублей — из регионального, более 51 млн. рублей — из федерального.

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30 июля 2018 года между МКУ «УКС Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Техстрой» в лице в лице начальника департамента продаж Булата Хабибуллина заключили муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Суры на 100 млн. рублей. Работы по нему требовалось завершить до 1 ноября 2018 года.

В соответствии с допсоглашением №1 от 29 октября 2018 года, финансирование осуществлялось из бюджетов трех уровней: 3 млн. 850 тыс. рублей — из городского, 7 млн. 690 тыс. рублей — из областного, 88 млн. 460 тыс. рублей — из федерального, так как проект благоустройства набережной победил по итогам рейтингового голосования в рамках формирования комфортной городской среды.

В 2019 году этот проект также получил максимальную поддержку жителей.