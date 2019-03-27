Первомайский районный суд Пензы на время переедет на улицу Окружную Общество

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы, располагающийся в настоящее время на улице Суворова в здании, которое предстоит реконструировать, будет находиться с 9 апреля по адресу: улица Окружная, 115Б.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» заместитель начальника отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов и делопроизводства управления судебного департамента в Пензенской области Ольга Симонова, было подобрано здание, которое максимально соответствует предъявляемым требованиям безопасности, в том числе с учетом необходимости работы приставов и службы конвоя.

«Суд и граждане будут находиться там в довольно комфортных условиях. Здание сдается в аренду в хорошем состоянии», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, ожидается, что рабочие телефоны Первомайского районного суда Пензы не изменятся.

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Переезд запланирован на период с 1 по 8 апреля. В это время прием граждан и исковых заявлений осуществляться не будет.

Согласно официальным данным, к Первомайскому районному суду Пензы относится южная часть города, микрорайоны Терновка, Кривозерье, Веселовка, Южная и Западная поляны, где проживают около 134 тыс. человек, зарегистрировано свыше 3 тыс. хозяйствующих субъектов, 30 крупных и средних промышленных предприятий.

Как отмечается на сайте суда, из всех районных он самый молодой на территории Пензы, начал работу в 1980 году.

На сегодняшний день в Первомайском районном суде Пензы осуществляют деятельность 14 федеральных судей. Аппарат насчитывает 46 человек.