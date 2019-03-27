В Пензе здание Первомайского суда планируется реконструировать к концу года Общество

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Реконструкцию здания Первомайского районного суда Пензы, которое располагается на улице Суворова, планируется завершить к концу 2019 года.

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Предполагается возведение трех пристроев к существующему зданию, а также функциональная перепланировка для размещения суда и управления судебного департамента в Пензенской области.

Суд займет первые три этажа. Там будут расположены помещения для работы с посетителями, для сотрудников аппарата суда, для судей и их помощников, а также 10 залов для проведения заседаний. При этом залы для рассмотрения уголовных дел будут иметь непосредственную связь с помещением для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя.

Кроме того, будет предусмотрена изолированная зона для подъезда спецмашин, доставляющих лиц, находящихся под стражей.

Для обеспечения безопасности намечено максимально разграничить потоки разных категорий посетителей.

Все залы судебных заседаний планируется оборудовать совещательными комнатами. Также будет предусмотрен зал с совещательной комнатой для присяжных заседателей. Помимо этого, появятся специальные помещения для свидетелей и для ознакомления с делами.

Управление будет занимать четвертый этаж. Там намечено обустроить конференц-зал и кабинеты для работников.

Архивы будут расположены в безопасной зоне на пятом этаже.

В ходе реконструкции планируется реализовать необходимые мероприятия в части пожарной безопасности объекта, антитеррористической защищенности и доступности для маломобильных групп. Здание будет соответствовать современным стандартам.

Как сообщила ИА «PenzaNews» заместитель начальника отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов и делопроизводства регионального управления судебного департамента Ольга Симонова, проект реконструкции подготовлен с учетом облика расположенной поблизости филармонии и строящегося здания облсуда.

По ее словам, работы на двух стройплощадках — по возведению нового здания областного суда и реконструкции районного — будут осуществляться независимо друг от друга.

Согласно данным портала госзакупок, 19 ноября 2018 года управление судебного департамента в Пензенской области заключило с ООО «Исток-Экспертиза» контракт на реконструкцию существующего здания Первомайского районного суда Пензы с возведением пристроя. Его цена составила около 192 млн. рублей. Работы должны быть завершены до 1 ноября, а срок сдачи объекта в эксплуатацию — до 31 декабря 2019 года.

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26 марта в связи с доведением оставшейся части федерального финансирования управление объявило о проведении еще одного аукциона на реконструкцию здания суда с начальной (максимальной) ценой контракта более 34 млн. рублей. Он состоится 18 апреля. Работы также требуется выполнить до 1 ноября, а сдать объект в эксплуатацию — до 31 декабря 2019 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в последние годы несколько судов в Пензенской области отпраздновали новоселье.

Так, в 2011 году было торжественно открыто новое здание арбитражного суда на улице Кирова. В 2013-м Ленинский районный суд Пензы переехал в отреставрированное здание на улице Володарского. В конце 2017-го Железнодорожный районный суд города начал работать на улице Белинского.

Кроме того, на улице Суворова начато строительство нового здания Пензенского областного суда, который пока располагается на улице Максима Горького.