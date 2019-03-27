В Пензенской области почти 97% сирот воспитываются в семьях Общество

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Почти 97% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в Пензенской области в замещающих семьях. Об этом сообщила заместитель начальника управления воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Минобразования региона Наталья Данилина на коллегии ведомства в среду, 27 марта.

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По ее словам, на 1 января 2019 года к этой категории в регионе относилось 3 тыс. 957 человек.

По данным министерства образования Пензенской области, сопровождение замещающих семей осуществляют 10 специалистов центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. За 2018 год они приняли 6,4 тыс. обращений и оказали более 3 тыс. консультаций, 1 тыс. 758 из которых — приемным родителям, 119 — тем, кто хочет ими стать, и кандидатам в опекуны и усыновители, 699 — детям из приемных семей. 777 консультаций было проведено со специалистами образовательных учреждений.

При этом в районах области существует нехватка специалистов по опеке и попечительству, в связи с чем количество ставок планируется поэтапно увеличивать.

В начале 2019 года на учете в региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в устройстве в семью, состояло 129 человек. За последние три года объем банка сократился на 53 ребенка, или на 29%.