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Житель Заречного оштрафован за аудиозаписи и фото в соцсети

11:19 | 28.03.2019 | Общество

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Заречный, 28 марта 2019. PenzaNews. 26-летний житель Заречного Пензенской области, разместивший в одной из социальных сетей аудиозаписи и фотографии, возбуждающие ненависть и вражду и унижающие достоинство людей по признакам расы и национальности, оштрафован на 12 тыс. рублей.

Житель Заречного оштрафован за аудиозаписи и фото в соцсети. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, когда стало известно о размещении файлов, было заведено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«По итогам рассмотрения дела постановлением Октябрьского районного суда Пензы правонарушитель оштрафован на 12 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило», — пояснила собеседница агентства.

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