Срок полномочий Елены Роговой на посту пензенского омбудсмена продлен на 5 лет Общество

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Срок полномочий пензенского омбудсмена Елены Роговой, занимающей данную должность с февраля 2014 года, продлен на 5 лет. Соответствующее постановление депутаты Законодательного собрания региона приняли в ходе 19-й очередной сессии в пятницу, 29 марта.

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Ее кандидатура ранее была предложена губернатором Иваном Белозерцевым и согласована уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

После того, как по вопросу назначения Елены Роговой на очередной срок было принято положительное решение, она принесла присягу.

«Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Пензенской области, справедливостью и голосом совести», — сказала омбудсмен.