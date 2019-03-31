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В Пензенском районе в первых числах апреля заключат контракты на ремонт дорог

11:03 | 31.03.2019 | Общество

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Пенза, 31 марта 2019. PenzaNews. Контракты на проведение ремонтных работ в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») будут заключены в Пензенском районе Пензенской области по результатам прошедших аукционов в первых числах апреля.

В Пензенском районе в первых числах апреля заключат контракты на ремонт дорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства региона, в селе Богословка аукцион на проведение ремонта проезжей части на улице Ленина выиграла подрядная организация «Экодорстрой». Планируемая дата заключения контракта — 2 апреля.

ООО «ДРСУ 1» победило в аукционе на ремонт проезжей части в селе Золоторевка — по улицам Пушкина и Ломаковой-Холодовой. Контракт намечено заключить 1 апреля.

В Засечном ремонт двух объектов будет проводить ООО «Жилищно – коммунальное хозяйство». Планируемая дата заключения контракта — 2 апреля.

К работам эти компании приступят в сроки, прописанные в документах.

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