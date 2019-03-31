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В Пензенской области 244 молодые семьи получат жилищные сертификаты

11:46 | 31.03.2019 | Общество

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Пенза, 31 марта 2019. PenzaNews. 244 молодые семьи, проживающие в Пензенской области, получат сертификаты на улучшение жилищных условий в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

В Пензенской области 244 молодые семьи получат жилищные сертификаты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, всего на эти цели будет направлено более 157 млн. рублей.

Из них около 89 млн. рублей заложено в федеральном бюджете, почти 30 млн. рублей — в областном, а также примерно 39 млн. рублей — в муниципальных.

Средства предусмотрены в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

Выплата может быть направлена на покупку жилья или строительство частного дома.

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