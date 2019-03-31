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В Заречном в мае запустят интернет-ресурс в рамках проекта «Транспорт для каждого»

16:40 | 31.03.2019 | Общество

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Заречный, 31 марта 2019. PenzaNews. Пилотную интернет-площадку в рамках проекта «Транспорт для каждого», предусматривающего возможность формировать индивидуальные маршруты и приглашать к участию в них других пассажиров, планируется запустить в Заречном Пензенской области к концу мая. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В Заречном в мае запустят интернет-ресурс в рамках проекта «Транспорт для каждого». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что первые поездки по заказу на данной цифровой платформе пассажиры смогут совершить летом.

28 марта в бизнес-инкубаторе «Импульс» прошла презентация проекта «Транспорт для каждого», на которую были приглашены лидеры городских сообществ и жители Заречного. Согласно озвученной информации, помимо создания интернет-площадки для регистрации пассажиров, предлагается запуск мобильного приложения, объединяющего функции заказа поездки, присоединения к существующим нерегулярным маршрутам, оплаты и информирования.

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Целью этого проекта является развитие системы доступного транспорта. Его авторы рассчитывают, что с помощью данной инициативы удастся преодолеть некую замкнутость ЗАТО, и жизнь горожан станет более насыщенной.

Для того, чтобы учесть мнения граждан, намечено запустить обсуждение проекта на сайте муниципального предприятия «Автотранс» и в соцсетях.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Транспорт для каждого. Система нерегулярных общественных перевозок», представленный командой из Заречного Пензенской области, стал одним из победителей целевого отбора в программу Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Росатома «100 городских лидеров». Список финалистов был озвучен на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи 15 февраля.

Проекты финалистов получат поддержку и сопровождение. Это акселерация, возможность работать с наставниками, модель взаимодействия с региональными органами власти и бизнесом. Программа акселерации продлится до 15 октября.

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