Количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» за I квартал превысило 3 млн. Общество

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Количество просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» с 1 января по 31 марта 2019 года составило почти 3,2 млн. Об этом свидетельствуют данные популярной системы веб-аналитики «Яндекс.Метрика».

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Согласно имеющимся цифрам, по итогам каждого календарного месяца суммарное число просмотров не опускалось ниже 1 млн., что указывает на равномерность динамики.

В январе новостной интернет-ресурс посетили более 150 тыс. пользователей, в феврале и марте — примерно по 140 тыс.

Средняя продолжительность пребывания на сайте в I квартале составила около 8,5 минут.

Данные других сервисов статистики — Google Analytics и Liveinternet — по количеству пользователей за три первых месяца 2019 года кардинально не отличаются от цифр, представленных системой «Яндекс.Метрика».

Индекс качества сайта (ИКС) «PenzaNews» на 1 апреля составляет 2400 пунктов.

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«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети и мессенджер Telegram . Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

За последние 11 лет на интернет-ресурсе опубликовано почти 135 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.

Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.