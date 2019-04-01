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Почти 54% респондентов считают, что субботники нужны

19:37 | 01.04.2019 | Общество

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Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Около 54% респондентов считают, что субботники, которые обычно весной организуются в населенных пунктах, нужны. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 7 по 31 марта 2019 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

Почти 54% респондентов считают, что субботники нужны

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вопрос звучал следующим образом: «Как Вы считаете, нужны ли субботники или уборкой улиц должны заниматься коммунальные службы?»

Отвечая на него, вариант «Однозначно нужны» выбрали 34,2% респондентов (171 пользователь), «Скорее нужны» — 19,6% (98 пользователей).

Тех, кто полагает, что коммунальные службы должны наводить порядок на улицах без помощи населения, оказалось чуть более 42%.

Так, в том, что субботники однозначно не нужны, уверены 27,8% участников опроса (139 пользователей), скорее не нужны — 14,4% (72 пользователя).

Затруднились с ответом 4% респондентов (20 пользователей).

Результаты данного опроса существенно не отличаются от тех, что были получены в апреле 2018 года. Однако два года назад — в марте 2017-го — количество тех, кто считал, что субботники нужны, было больше — около 69%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 марта в Пензе стартовал месячник по благоустройству территорий. Общегородской субботник назначен на 20 апреля.

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