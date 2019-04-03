EN
20:55:11 Среда, 3 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Каменке МУП выплатил более 1 млн. рублей долгов по зарплате

10:03 | 03.04.2019 | Общество

Печать

Каменка, 3 апреля 2019. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Каменское ЖКХ», осуществляющее деятельность в Пензенской области, погасило задолженность по зарплате в размере более 1,3 млн. рублей перед 83 сотрудниками за февраль и март 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Каменке МУП выплатил более 1 млн. рублей долгов по зарплате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что факт наличия задолженности был вскрыт благодаря работе горячей линии.

«В отношении руководителя предприятия прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», и направил его на рассмотрение в государственную инспекцию труда в Пензенской области», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что также руководителю было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства и объявлено предостережение о недопустимости их впредь.

«Комплекс мер прокурорского реагирования позволил добиться полной ликвидации задолженности по заработной плате», — отметила она.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области с начала года зарегистрировано 15 случаев бешенства На проспекте Строителей в Пензе мужчина получил удар ножом в грудь
Юсефу Пончееву присвоено звание «Заслуженный врач РФ» На вокзале Пенза-I открыты бизнес-зал и переговорная комната
В Пензе навели порядок более чем на 70 контейнерных площадках Мэр Пензы назвал участников проекта «PROдвижение» коллегами
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама