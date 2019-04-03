В Каменке МУП выплатил более 1 млн. рублей долгов по зарплате Общество

Каменка, 3 апреля 2019. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Каменское ЖКХ», осуществляющее деятельность в Пензенской области, погасило задолженность по зарплате в размере более 1,3 млн. рублей перед 83 сотрудниками за февраль и март 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что факт наличия задолженности был вскрыт благодаря работе горячей линии.

«В отношении руководителя предприятия прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», и направил его на рассмотрение в государственную инспекцию труда в Пензенской области», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что также руководителю было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства и объявлено предостережение о недопустимости их впредь.

«Комплекс мер прокурорского реагирования позволил добиться полной ликвидации задолженности по заработной плате», — отметила она.