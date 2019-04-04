«Квартал Луи» помог пензенцу с умственной отсталостью не попасть в интернат Общество

Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. Родители 18-летнего юноши с умственной отсталостью отказались от идеи поместить сына в психоневрологический интернат благодаря занятиям в мастерской развития «Квартал Луи» в Пензе. Об этом сообщила исполнительный директор АНО «Квартал Луи», член Общественной палаты России Мария Львова-Белова.

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«Как-то на занятия приехала семья, в которой растет 18-летний парень с глубокой умственной отсталостью. Родители рассказали о своем решении вскоре поместить сына в психоневрологический интернат, поскольку он ничем в жизни не может быть занят, нет никаких перспектив в его будущем и его развитии. Откровение родителей больше было похоже на крик отчаяния», — написала общественница на свой странице в соцсети Facebook.

По словам Марии Львовой-Беловой, пара призналась, что не справляется и не знает, как быть дальше.

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«Волонтеры и специалисты кварталовской коммуны стали активно вовлекать мальчика в свои проекты. Парень стал посещать сенсорную комнату, заниматься мелкой моторикой. Благодаря разностороннему досугу и поддержке наших специалистов мама и папа буквально вчера отказались от своих печальных намерений. Теперь вместе мы радуемся их семейным успехам, и все тяжелые вопросы отпали в этом чудесном апреле сами по себе. Это все свидетельствует о том, что мы идем правильным курсом!» — отметила руководитель некоммерческой организации.

Она уточнила, что в марте в студиях мастерской развития смогли бесплатно позаниматься 37 детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

Всем, кто не относится к этой категории, Мария Львова-Белова предложила воспользоваться услугами мастерской за пожертвование.