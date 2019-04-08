Пензенский губернатор потребовал обеспечить честный отбор на «Тавриду» Общество

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев потребовал от ответственных чиновников обеспечить в Пензенской области честный отбор участников, которые получат право представлять регион на всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» в Крыму.

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«Нужно, чтобы в Крым поехала талантливая молодежь со всего региона. Есть список смен, утверждены квоты, куда нужно активнее включать школьников и студентов, которые хорошо учатся и творчески проявляют себя», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 8 апреля.

Иван Белозерцев подчеркнул, что «блата быть не должно».

«На форум должны поехать те, кто реально участвует в общественной жизни, в жизни своего учебного заведения», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.