Одна заявка подана на крупный аукцион по объекту «Леонидовка» Общество

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. ФБУ «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 70855)», возглавляемое Валерием Капашиным, стало единственным участником электронного аукциона на выполнение работ по ликвидации последствий деятельности объекта «Леонидовка» в Пензенской области. Об этом говорится в протоколе аукционной комиссии, размещенном на официальном портале госзакупок.

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Учреждение соответствует предъявляемым требованиям. Предполагается, что в ближайшее время с ним будет заключен контракт.

Электронный аукцион признан несостоявшимся.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», процедуру отбора исполнителя работ по ликвидации последствий деятельности объекта по уничтожению химического оружия «Леонидовка» в Пензенской области проводило министерство промышленности и торговли России.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 307 млн. 656 тыс. 200 рублей.

В его рамках предстоит выполнить дегазацию поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и строительных конструкций, зараженных фосфорорганическими отравляющими веществами (ФОВ). Кроме того, поставлена задача по демонтажу и разделке на мерные элементы технологического оборудования, трубопроводов, изделий и материалов, зараженных ФОВ, а также термическому обезвреживанию фрагментов. Помимо этого, будет производиться утилизация конструктивных элементов авиационных химических боеприпасов, переработка твердых и жидких отходов процесса утилизации технологического оборудования, трубопроводов, изделий и материалов, зараженных ФОВ.

Работы по контракту должны быть выполнены к середине декабря 2019 года.