Заключение о состоянии моста на улице Токарной подготовят к середине апреля — Ильин Общество

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Специалисты подготовят заключение о состоянии пешеходной части моста на улице Токарной в Пензе, где произошло обрушение нескольких плит, в начале следующей недели. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Юрий Ильин.

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«У нас действительно имеется проблема, прежде всего с пешеходной зоной. В 2014 году было проведено диагностирование данного мостового перехода, и было сделано заключение о неудовлетворительном его состоянии. Но это касается не в целом конструктива моста, [...], а прежде всего были замечания как раз по пешеходной части, по пешеходным плитам», — пояснил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 9 апреля.

Юрий Ильин напомнил, что еще несколько лет назад обрушились две тротуарные плиты, которые затем были восстановлены силами МУП «Пензадормост».

Говоря о ходе работ по ликвидации последствий недавнего происшествия, вице-мэр уточнил, что к настоящему времени завершен демонтаж тех элементов, которые несли в себе угрозу обрушения.

«Выделена пешеходная зона. Организовано реверсивное движение. Сегодня […] заканчивается, скорее всего, монтаж светофора для того, чтобы мы там исключили конфликт транспортных потоков с разных сторон моста и это все регулировалось автоматически», — сказал он.

Заместитель главы администрации Пензы добавил, что до конца дня планируется обустроить аварийное освещение элементов ограждения.

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«В понедельник на следующей неделе будет заключение о состоянии пешеходной части моста. Исходя этого решения, мы уже будем принимать решение по восстановлению конструкций. Мы можем, в принципе, восстановить четыре консоли, четыре тротуарные плиты текущим ремонтом. Это не проблема. Но, единственное, нам хотелось бы сделать это, опираясь на мнение экспертной организации», — отметил Юрий Ильин.

В свою очередь глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил выделить на эти цели средства резервного фонда, чтобы ускорить проведение необходимого объема работ.

«Иначе у нас пропускная способность будет ограничивать перемещение граждан, проживающих там. Это будет — особенно в летнее время — вызывать негодование», — отметил мэр.