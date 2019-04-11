Под Пензой укушенная лабрадором пенсионерка отсудила 17 тыс. рублей Общество

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Решение суда, в соответствии с которым владелец лабрадора, укусившего 60-летнюю жительницу села Засечного Пензенской области, должен выплатить женщине компенсацию морального вреда в размере 17 тыс. рублей, вступило в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Вечером 23 июля 2018 года истица была укушена собакой, принадлежащей ответчику, которая выбежала с территории домовладения, где он проживает с семьей», — пояснила собеседница агентства, добавив, что здоровью пенсионерки был причинен легкий вред.

Она отметила, что владелец лабрадора не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его, сославшись на отсутствие своей вины.

«С учетом позиции участвовавшего в рассмотрении дела прокурора суд апелляционной инстанции признал доводы жалобы ответчика несостоятельными и оставил решение в обжалуемой части без изменения», — сказала Светлана Артамонова.