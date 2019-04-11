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Под Пензой укушенная лабрадором пенсионерка отсудила 17 тыс. рублей

13:07 | 11.04.2019 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Решение суда, в соответствии с которым владелец лабрадора, укусившего 60-летнюю жительницу села Засечного Пензенской области, должен выплатить женщине компенсацию морального вреда в размере 17 тыс. рублей, вступило в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Под Пензой укушенная лабрадором пенсионерка отсудила 17 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вечером 23 июля 2018 года истица была укушена собакой, принадлежащей ответчику, которая выбежала с территории домовладения, где он проживает с семьей», — пояснила собеседница агентства, добавив, что здоровью пенсионерки был причинен легкий вред.

Она отметила, что владелец лабрадора не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его, сославшись на отсутствие своей вины.

«С учетом позиции участвовавшего в рассмотрении дела прокурора суд апелляционной инстанции признал доводы жалобы ответчика несостоятельными и оставил решение в обжалуемой части без изменения», — сказала Светлана Артамонова.

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