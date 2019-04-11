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Субботник проведут вблизи воинского мемориала под Пензой

14:01 | 11.04.2019 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Субботник необходимо провести вблизи мемориала, установленного в черте Пензы неподалеку от федеральной трассы М5 «Урал» в 1975 году в память о воинах, ушедших на фронт из селиксенских лагерей, который был обновлен в 2018 году. Соответствующее поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

Субботник проведут вблизи воинского мемориала под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Надо организовать здесь субботник с привлечением сотрудников муниципалитета, промести пешеходную дорожку, убрать от мусора и прошлогодней листвы зеленую зону», — отметил он в ходе выезда на место в четверг, 11 апреля.

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Виктор Кувайцев дал указание главе администрации Железнодорожного района Пензы Олегу Денисову организовать работы, в ходе которых мемориал будет отмыт от пыли и грязи после зимы.

Также мэр распорядился уделить внимание другим памятным местам, в числе которых стелы «Слава Героям» на набережной реки Суры и на Соборной площади, тематические скверы — Бессмертного полка и «Журавли», памятник «Героям блокадного Ленинграда» и прочим.

«Знаковые места необходимо привести в порядок, ведь к ним придут тысячи горожан, чтобы отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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