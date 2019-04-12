EN
17:21:10 Пятница, 12 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области суд запретил мужчине посещать бары и рестораны

13:26 | 12.04.2019 | Общество

Печать

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Никольский районный суд Пензенской области установил запрет на пребывание местного жителя в барах, кафе, ресторанах и других заведениях, в которых разрешено распитие алкогольных напитков.

В Пензенской области суд запретил мужчине посещать бары и рестораны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, в ноябре 2010 года мужчина был осужден за грабеж и приговорен к 2 годам 4 месяцам лишения свободы.

«После освобождения в отношении него был установлен административный надзор до 23 февраля 2021 года», — пояснил собеседник агентства, добавив, что также был наложен ряд ограничений, в том числе в виде запрета покидать жилище в период с 22.00 до 6.00.

«Несмотря на установленные ограничения, гражданин в течение года совершил пять правонарушений», — отметил представитель суда.

По его словам, в связи с этим межмуниципальный отдел МВД России «Никольский» обратился в суд с иском, в котором просил дополнить ранее установленные ограничения запретом пребывания в питейных заведениях.

«Суд, учитывая образ жизни и поведение поднадзорного, пришел к выводу о том, что установление дополнительного ограничения направлено на предупреждение совершения мужчиной других правонарушений и оказание индивидуального профилактического воздействия. В результате административные исковые требования были удовлетворены», — уточнил собеседник агентства.

Загрузка...
Читайте также
Абоненты «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» получили доступ к телеканалу «Победа» Участковым Пензы вручены ключи от 10 новых автомобилей
Павел Касьянов назначен прокурором Шемышейского района Пенза и Ульяновск договорились о сотрудничестве
«МегаФон ТВ» начнет показ финального сезона «Игры престолов» на следующей неделе Мэр Пензы высоко оценил материальную базу губернаторского лицея в Ульяновске
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама