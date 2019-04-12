В Пензенской области суд запретил мужчине посещать бары и рестораны Общество

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Никольский районный суд Пензенской области установил запрет на пребывание местного жителя в барах, кафе, ресторанах и других заведениях, в которых разрешено распитие алкогольных напитков.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, в ноябре 2010 года мужчина был осужден за грабеж и приговорен к 2 годам 4 месяцам лишения свободы.

«После освобождения в отношении него был установлен административный надзор до 23 февраля 2021 года», — пояснил собеседник агентства, добавив, что также был наложен ряд ограничений, в том числе в виде запрета покидать жилище в период с 22.00 до 6.00.

«Несмотря на установленные ограничения, гражданин в течение года совершил пять правонарушений», — отметил представитель суда.

По его словам, в связи с этим межмуниципальный отдел МВД России «Никольский» обратился в суд с иском, в котором просил дополнить ранее установленные ограничения запретом пребывания в питейных заведениях.

«Суд, учитывая образ жизни и поведение поднадзорного, пришел к выводу о том, что установление дополнительного ограничения направлено на предупреждение совершения мужчиной других правонарушений и оказание индивидуального профилактического воздействия. В результате административные исковые требования были удовлетворены», — уточнил собеседник агентства.