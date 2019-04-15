В Заре и Нефтянике провели противопожарную опашку Общество

Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Минерализованные полосы обустроены вдоль жилых домов в микрорайонах Заря и Нефтяник города Пензы в связи с началом пожароопасного сезона.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, опашка территорий проведена вдоль домов на таких улицах, как Ступишина, Зеленая горка и Земляничная, где вероятность неконтролируемого распространения огня особенно высока.

Кроме того, противопожарные полосы начали обустраивать в лесном массиве микрорайона Ахуны. В работах задействовано три единицы спецтехники.

Календарный период прохождения пожароопасного сезона на территории Пензенской области определен с 15 апреля по 15 октября.

В регионе утвержден перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Всего в списке их значится 100 с количеством жилых домов свыше 23 тыс., около 1,5 тыс. дач и численностью постоянного населения более 51 тыс. человек.