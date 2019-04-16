В Пензе наметили шаги по борьбе со стихийной рекламой на остановках Общество

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Ряд шагов по борьбе со стихийной рекламой на остановочных павильонах намечен в Пензе. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Сергей Некрасов.

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«Проблема на самом деле есть, она стоит остро. Самое главное в текущий момент — выработать какую-то стратегию, направленную на то, чтобы людям дать альтернативу», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 16 апреля.

Сергей Некрасов выразил уверенность в том, что при наличии специальных досок объявлений или афишных тумб вблизи остановок расклейщиков удастся убедить размещать информацию на этих объектах, а не на стенах павильонов, которые для этого не приспособлены.

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Он добавил, что в настоящее время представители предприятия пробуют разные варианты.

«Я хочу инициировать рабочую встречу с людьми, с компаниями, которые профильно занимаются размещением данного вида объявлений, и в рамках переговоров […] сказать, что мы для них предлагаем отдельно стоящую афишную тумбу либо стенд», — пояснил и.о. директора МУП «Рекламное агентство «Аншлаг».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», борьба со стихийной рекламой на улицах Пензы, в том числе на остановочных павильонах, ведется в Пензе на протяжении последних нескольких лет.



Так, еще в 2014 году Василий Бочкарев, занимавший на тот момент пост губернатора, поручил главе администрации Пензы Юрию Кривову обеспечить установку тумб для размещения объявлений рядом с каждым остановочным павильоном.