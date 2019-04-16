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Мэр Пензы призвал к аккуратности при проведении работ в районе оборонительного вала

15:02 | 16.04.2019 | Общество

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Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал рабочих, занимающихся благоустройством оборонительного вала и близлежащей территории в исторической части города, соблюдать аккуратность.

Мэр Пензы призвал к аккуратности при проведении работ в районе оборонительного вала. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отметил, что пока деятельность подрядной организации скорее выглядит как разрушение.

«Именно так сейчас смотрится с улицы Кирова», — сказал мэр в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации во вторник, 16 апреля.

Виктор Кувайцев добавил, что битые кирпичи и бетон падают с оборонительного вала и катятся вниз вплоть до тротуара.

«Предупредите всех ответственных — и держателя контракта, коим является парк Белинского, и подрядную организацию, чтобы работа там велась аккуратно. Сегодня техника и технология это позволяют. Пусть убирают, собирают [мусор] для того, чтобы мы не создавали проблем с этой небольшой работой, казалось бы. Надо выглядеть достойно», — сказал мэр.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», договор на благоустройство оборонительного вала и близлежащей территории в исторической части Пензы заключен с ООО «Пензенская инновационная компания». Его цена составила более 22 млн. рублей.

Работы требуется выполнить до 30 ноября 2019 года.

Как отмечается в документации, проектными решениями в центральной части исторического вала предусмотрены: устройство лестницы, которая будет являться элементом пешеходной связи от Спасского собора до памятника «Первопоселенец»; замена деревянных конструкций звонницы «Мортира»; обустройство декоративной подсветки и ограждения, а также другие виды работ.

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