На двух участках трассы в Пензенской области введено реверсивное движение Общество

Пенза, 17 апреля 2019. PenzaNews. Реверсивное движение транспортных средств временно организовано на двух участках федеральной автодороги М5 «Урал» в Пензенской области в связи с их капитальным ремонтом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Елизарова.

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По ее словам, реверсивное движение введено на участке с 505 по 515 км в селе Кувак-Никольском Нижнеломовского района и с 594 по 605 км в границах Мокшана.

«Скорость в местах проведения работ ограничена до 40 км в час. «Поволжуправтодор» просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что ремонтные работы продлятся до конца августа.