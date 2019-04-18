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Улицу Славы в Пензе частично перекроют на время проведения ярмарки для дачников

08:36 | 18.04.2019 | Общество

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Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения в центре Пензы утверждена в связи с проведением ежегодного фестиваля «Сезон удачи» в сквере на улице Славы 26 и 27 апреля.

Улицу Славы в Пензе частично перекроют на время проведения ярмарки для дачников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, она предусматривает временное прекращение движения и стоянки транспорта по четной стороне улицы Славы. Исключение будет сделано для машин участников ярмарочной торговли.

Ограничения будут действовать в период с 23.00 пятницы, 26 апреля, и до 16.00 следующего дня.

Фоторепортаж

Фестиваль «Сезон удачи» на площади имени В.И. Ленина в 2017 году

Планируется, что в рамках фестиваля «Сезон удачи» будет организована ярмарка, на которой дачники смогут приобрести семенной материал, рассаду, саженцы плодовых и ягодных культур, а также подобрать минеральные удобрения и средства защиты растений. Кроме того, будут представлены парники, сельхозтехника, оборудование для дачных и садовых работ, приспособления для полива и ухода за растениями.

Помимо этого, будет возможность подобрать все необходимое для ландшафтного дизайна, комфортного загородного отдыха, приобрести садовые фигуры, плетеные и кованые изделия, предметы декоративно-прикладного творчества.

Наряду с ярмарочной торговлей, намечено организовать культурную программу.

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