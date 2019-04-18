Дом на улице 8 Марта и первую очередь ЖК «Райки» намечено сдать к 15 сентября Общество

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Производственно-коммерческая фирма «Термодом» планирует сдать в эксплуатацию дом на улице 8 Марта и первую очередь ЖК «Райки» на улице Пушкина в Пензе, возведение которых начинала обанкротившаяся компания «Пензастрой», к 15 сентября 2019 года. Об этом сообщил руководитель строительного холдинга Рафик Ибрагимов в ходе выездного совещания на объектах в четверг, 18 апреля.

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Комментируя ход работ на улице 8 Марта, он пояснил, что в мае будет начато строительство еще одной очереди объекта — там дольщиков нет.

В ходе визита на стройплощадку ЖК «Райки» Рафик Ибрагимов уточнил, что за домом забетонирована территория, на которой будет уложен асфальт, а рядом размещена детская площадка.

По словам генерального директора ПКФ «Термодом», в этой части «остались штрихи».

«У нас там еще проблема: они [предыдущие строители] кабель проложили под детской площадкой, а больше там места нет. Нужно этот вопрос решить», — сказал он.

Рафик Ибрагимов подчеркнул, что в целом сложностей нет, строительство ведется по графику.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» об обозначенных сроках сдачи двух проблемных объектов, руководитель холдинга обратил внимание на то, что они зависят в том числе от создания жилищно-строительных кооперативов.

«Нам, чтобы сдавать дом, нужен ЖСК. ЖСК еще пока нет», — отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 апреля 2018 года дом на улице 8 Марта и ЖК «Райки» на улице Пушкина в Пензе были включены в реестр проблемных объектов. В июне компания «Пензастрой», начинавшая их возводить, была признана банкротом.

Осенью, согласно достигнутым договоренностям с правительством Пензенской области, холдинг «Термодом» взялся за достройку первой очереди ЖК «Райки» и дома на улице 8 Марта, застройщиком которого он официально стал в начале апреля 2019 года.