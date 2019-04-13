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«Термодом» официально стал застройщиком жилого комплекса «8 Марта» в Пензе

15:16 | 13.04.2019 | Экономика

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Пенза, 13 апреля 2019. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» официально стало застройщиком жилого комплекса «8 Марта» в Пензе.

«Термодом» официально стал застройщиком жилого комплекса «8 Марта» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как поясняется в сообщении, размещенном на сайте управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области, региональное управление Росреестра произвело регистрацию перехода права собственности на объекты незавершенного строительства и земельный участок от обанкротившегося ОАО «Пензастрой» к ООО «ПКФ «Термодом».

«Таким образом, с 10 апреля 2019 года ООО ПКФ «Термодом» официально является застройщиком ЖК «8 Марта». В разрешение на строительство внесены соответствующие изменения», — уточняется в тексте.

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В нем напоминается, что строительство многоквартирного жилого дома было приостановлено в 2017 году, впоследствии он был признан проблемным.

На сайте «Термодома» отмечается, что процедура смены застройщика в России является редкой практикой — холдинг стал лишь десятой строительной компаний в стране, успешно прошедшей ее.

Ожидается, что теперь с каждым участником долевого строительства будет заключено дополнительное соглашение к договору, содержащее информацию о дальнейшем порядке действий и сроках передачи квартир.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно достигнутым договоренностям с правительством Пензенской области, за достройку проблемного дома на улице 8 Марта в Пензе холдингу «Термодом» на льготных условиях будут предоставлены земельные участки. В частности, назывались территории в районе улиц Шмидта и 9 Января, Рахманинова и Коммунистической.

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