Стал доступен аудиогид по пензенскому зоопарку Общество

Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. Пензенский зоопарк и компания МТС запустили интерактивный образовательный проект «Мобильный гид», который призван помочь посетителям узнать любопытные факты о содержащихся в зверинце питомцах.

Фото: пресс-служба ПАО «МТС» в Поволжье

Для этого на территории учреждения размещено 50 табличек с QR-кодами. При наведении на них камеры смартфона или планшета посетитель будет перенаправлен на страницу с подробной информацией о животном и аудиогидом, рассказывающим о его среде обитания и повадках.

В настоящее время такими интерактивными табличками оснащены клетки и вольеры с приматами, хищниками, парнокопытными и птицами.

Аудиогид по зверинцу озвучил редактор авторских программ телеканала «Экспресс», член Русского географического общества Павел Прохоренков.

По словам директора пензенского зоопарка Андрея Воскресенского, учреждение пользуется популярностью не только среди местных жителей.

«К нам постоянно приезжают гости из Саратовской, Самарской, Ульяновской и других областей. Чтобы привлечь детей и молодежь, нужно идти в ногу со временем и использовать цифровые технологии. Мы рады, что благодаря МТС наши животные обзавелись «аудиопаспортами» и прогулка по зоопарку для посетителей стала еще интереснее и познавательнее», — отметил он.

В свою очередь директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко напомнил, что это не первый подобный опыт компании на территории региона.

Читайте также

В Пензе продлен интерактивный пешеходный маршрут «Красная линия»

«В 2017 году мы запустили в Пензе пешеходный гид «Красная линия», который тоже работает на базе QR-кодирования. Проект стал настолько популярен в городе, что в прошлом году мы расширили маршрут «Красной линии» по просьбам жителей, а в этом году решили пойти дальше и предложили сотрудничество пензенскому зоопарку как одной из точек притяжения туристов со всего Поволжья», — пояснил он.

Павел Плясенко выразил уверенность в том, что количество интерактивных гидов будет только расти, а качество и скорость мобильного интернета от МТС позволят абонентам в полной мере оценить достопримечательности Пензы.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ПАО «МТС» в Поволжье, мобильный гид по пензенскому зоопарку и «Красная линия» доступны абонентам всех операторов связи — при использовании интерактивных путеводителей трафик расходуется в рамках подключенного тарифного плана, никаких дополнительных затрат не требуется.