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Более половины респондентов не планируют выходить на субботник — опрос

18:15 | 19.04.2019 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. Почти 54% респондентов не планируют выходить на субботник. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 1 по 18 апреля 2019 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

Более половины респондентов не планируют выходить на субботник — опрос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вопрос звучал следующим образом: «Выйдете ли Вы на субботник, чтобы помочь коммунальным службам убрать улицы?»

Отвечая на него, вариант «Однозначно не выйду» выбрали 38,8% респондентов (194 пользователя), «Скорее не выйду» — 15% (75 пользователей).

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Тех, кто скорее всего выйдет на субботник, чтобы помочь коммунальщикам, оказалось 13% (65 пользователей).

Решение однозначно оказать содействие в наведении порядка и чистоты на улицах приняли для себя 29,2% проголосовавших (146 пользователей).

Затруднились с ответом 4% респондентов (20 пользователей).

Результаты данного опроса существенно не отличаются от тех, что были получены весной 2017 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 20 марта по 30 апреля в Пензе проходит месячник по благоустройству.

Общегородской субботник запланирован на 20 апреля.

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