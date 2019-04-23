Все высаженные осенью в Пензе ели и туи прижились — Голохвастов Общество

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Все 100 туй и столько же елей, высаженных в Пензе осенью 2018 года, прижились. Об этом сообщил директор МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» Вячеслав Голохвастов.

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«Осенью было завезено 100 туй и 300 елей, из которых 100 елей и 100 туй были высажены в городе, 200 елей было передано в область. […] Весенний осмотр первоначальный был проведен. Пока на сегодняшний день не выявлено погибших деревьев. Все прижились, все в нормальном состоянии находятся», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 23 апреля.

Вячеслав Голохвастов напомнил, что также была доставлена 1 тыс. саженцев яблонь из Волгограда, 600 из которых переданы в 36 школ, а остальные высажены в зоопарке и других учреждениях.

В свою очередь начальник городского управления образования Юрий Голодяев отметил, что с этими деревьями тоже нет проблем, в школах за ними ухаживают.

Как пояснил мэр Виктор Кувайцев, в Пензе готовы высадить еще некоторое количество деревьев, в связи с чем необходимо подобрать саженцы в питомнике.

В числе территорий, на которых можно провести мероприятия по озеленению, он назвал скверы на улице Славы и «Копилка пословиц».

«По улице Плеханова у нас есть предложение, можно там аллею высадить», — добавил мэр Пензы.