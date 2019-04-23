EN
11:15:20 Вторник, 23 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО Состоялась первая публичная двусторонняя встреча Владимира Путина с Иваном Белозерцевым

Все высаженные осенью в Пензе ели и туи прижились — Голохвастов

10:47 | 23.04.2019 | Общество

Печать

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Все 100 туй и столько же елей, высаженных в Пензе осенью 2018 года, прижились. Об этом сообщил директор МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» Вячеслав Голохвастов.

Все высаженные осенью в Пензе ели и туи прижились — Голохвастов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Осенью было завезено 100 туй и 300 елей, из которых 100 елей и 100 туй были высажены в городе, 200 елей было передано в область. […] Весенний осмотр первоначальный был проведен. Пока на сегодняшний день не выявлено погибших деревьев. Все прижились, все в нормальном состоянии находятся», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 23 апреля.

Вячеслав Голохвастов напомнил, что также была доставлена 1 тыс. саженцев яблонь из Волгограда, 600 из которых переданы в 36 школ, а остальные высажены в зоопарке и других учреждениях.

В свою очередь начальник городского управления образования Юрий Голодяев отметил, что с этими деревьями тоже нет проблем, в школах за ними ухаживают.

Как пояснил мэр Виктор Кувайцев, в Пензе готовы высадить еще некоторое количество деревьев, в связи с чем необходимо подобрать саженцы в питомнике.

В числе территорий, на которых можно провести мероприятия по озеленению, он назвал скверы на улице Славы и «Копилка пословиц».

«По улице Плеханова у нас есть предложение, можно там аллею высадить», — добавил мэр Пензы.

Загрузка...
Читайте также
Фонтан в центре Пензы к маю будет готов к работе В Пензе ко Дню Победы проведут конкурс открыток
Виктор Кувайцев потребовал соблюдать технологию при ямочном ремонте дорог в Пензе «Экопром» допустил нарушения при заключении договоров с жителями Кузнецка — прокуратура
В Пензе демонтированы гаражи на улицах Ново-Казанской и Пушанина Пензенские кардиохирурги пройдут стажировку в центре имени Бакулева
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама