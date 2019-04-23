Обстановка с аварийностью на пензенских дорогах остается сложной — Антон Шматков Общество

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Обстановка с аварийностью на дорогах Пензенской области остается сложной. Такое мнение выразил заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по региону подполковник полиции Антон Шматков.

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Он напомнил, что в I квартале 2019 года произошло 364 аварии, в которых 44 человека погибли, а еще 486 получили травмы разной степени тяжести.

По словам Антона Шматкова, все три показателя выросли в Спасском, Бековском, Земетчинском, Каменском, Мокшанском и Пензенском районах.

«Кроме того, произошел рост количества ДТП в 14 районах Пензенской области. В восьми районах произошло увеличение количества погибших, в 15 — раненных», — уточнил замначальника УГИБДД в ходе расширенного заседания комиссии по безопасности дорожного движения, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции во вторник, 23 апреля.

Он отметил, что в регионе зафиксировано 32 ДТП, произошедших по вине водителей в состоянии опьянения, в результате восемь человек погибли, еще 53 получили ранения.

Антон Шматков также обратил внимание на то, что показатель, по которому определяется тяжесть последствий ДТП, в Пензенской области составляет 8,3 и является одним из наихудших в Приволжском федеральном округе, где он равен 6, а в среднем по России — 6,9.

«Возрос и показатель социального риска — количество погибших в ДТП на 1 тыс. населения: с 2,9 до 3,3. Справочно: по России это 2,1, по ПФО — 2», — сказал подполковник полиции.

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Он добавил, что к основным причинам ДТП, происходящих по вине водителей, относятся выезд на встречную полосу, который приводит к каждой третьей аварии, несоблюдение очередности проезда перекрестков и нарушение правил обгона.

«Недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии улиц и дорог зафиксированы при оформлении 191 ДТП, то есть в 52,5% всех ДТП с пострадавшими, в которых 14 человек погибли и 253 получили ранения», — привел актуальные данные Антон Шматков.

Он подчеркнул, что из 44 людей, жизни которых унесли аварии с января по март 2019 года, 25 человек погибли на федеральных трассах, проходящих через Пензенскую область, а еще 103 гражданина получили травмы.

«Наибольший рост количества ДТП [в I квартале 2019 года к аналогичному уровню 2018-го] произошел на М5 «Урал» — с 45 до 58 соответственно, погибших — с 14 до 18; а также «Нижний Новгород — Саратов» — с трех погибших в прошлом до четырех в нынешнем», — уточнил заместитель начальника УГИБДД.