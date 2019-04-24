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В Пензе 2 и 9 мая пустят дополнительные автобусы до дач

08:31 | 24.04.2019 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Дачные автобусы дополнительно выйдут на маршруты в Пензе вне утвержденного графика 2 и 9 мая, при этом перевозка пассажиров будет осуществляться по расписанию среды. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе 2 и 9 мая пустят дополнительные автобусы до дач. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В мэрии добавили, что также автобусы до садоводческих товариществ в период майских праздников будут ходить по «дачным» дням — средам, субботам и воскресеньям, то есть 1, 4 и 5 мая, а затем 8, 11 и 12 числа.

«[По пятницам] 3 и 10 мая 2019 года выпуск автобусов сезонных маршрутов осуществляться не будет», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», дачный сезон официально стартовал в Пензе 20 апреля.

С этого дня до 1 июня и с 1 сентября до окончания сезона транспорт будет ходить три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям, а летом — с 1 июня до 1 сентября — к этим дням добавится пятница.

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