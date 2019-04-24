Пензенская область заняла 74 место в демографическом рейтинге России Общество

Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Пензенская область заняла 74 место в рейтинге регионов России, составленном агентством РИА Рейтинг по динамике численности населения за 2016–2018 годы.

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Согласно представленным данным , численность населения Пензенской области за последние три года уменьшилась на 2,27% до 1 млн. 318,1 тыс. человек по состоянию на 1 января 2019 года.

При этом естественная убыль населения за 2016–2018 годы превысила 20 тыс. человек, миграционная — 10 тыс. человек.

Как следует из рейтинга, за последние три года численность населения сократилась в 60 регионах, выросла только в 25.

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Лучший результат показал Севастополь, где прирост населения составил 6,46%, худший наблюдается в Еврейской автономной области, где численность жителей уменьшилась на 3,72%.

Согласно данным статистики, численность населения Пензенской области на начало 2016 года составляла 1 млн. 348,7 тыс. человек, 2017 — 1 млн. 341,5 тыс. человек, 2018 — 1 млн. 331,7 тыс. человек.

По предварительной оценке, на 1 января 2019 года она уменьшилась до 1 млн. 318,1 тыс. человек.

Естественная убыль населения составила в 2016 и 2017 годах 5,9 тыс. и 6,9 тыс. человек соответственно, миграционная — 1,3 тыс. и 2,9 тыс. человек.

За 2018 год, по имеющимся сведениям, естественная и миграционная убыль составили 7,7 тыс. и 5,8 тыс. человек соответственно.