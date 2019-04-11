Медиарейтинг Ивана Белозерцева продолжает падать Политика

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев продолжает терять позиции в медиарейтинге глав российских регионов. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».

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По итогам января 2019 года Иван Белозерцев был на 16 месте, по результатам февраля опустился на 41-ю строчку, а за март — на 50-ю позицию.

Если в феврале пензенскому губернатору было посвящено 3 тыс. 968 сообщений в СМИ, то в марте их число уменьшилось до 3 тыс. 404.

Медиаиндекс упал с 15 тыс. 504,2 пункта до 13 тыс. 119,3.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», в число наиболее упоминаемых событий с участием Ивана Белозерцева попало оглашение ежегодного инвестиционного послания, в ходе которого губернатор обозначил объемы субсидирования затрат социальных предпринимателей, размер средств на реализацию нацпроектов и рассказал о планах по открытию мусороперерабатывающего завода.

Также на рейтинг повлияли сообщения СМИ о встрече главы региона с первым заместителем председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушаном Аббясовым, на которой обсуждался раскол в пензенской умме.

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Кроме того, на медиарейтинге Ивана Белозерцева сказалась информация о снижении смертности в январе и феврале 2019 года, чему, по официальным данным, способствовал рост охвата населения вакцинацией против гриппа.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 50 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более позитивно представлен объект в материалах СМИ.