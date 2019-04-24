Участники экспедиции «Современный этномир» подвели итоги работы в Киргизии Общество

Москва, 24 апреля 2019. PenzaNews. Председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов подвел предварительные итоги работы, проведенной в Киргизии в рамках второго этапа этнографической экспедиции «Современный этномир».

Фото: пензенское региональное отделение РГО

Отвечая на вопросы корреспондента ИА «PenzaNews», он сообщил, что знакомство с жизнью соотечественников началось 19 апреля в Караколе, где похоронен русский путешественник Николай Пржевальский, со дня рождения которого в 2019 году исполнилось 180 лет.

«Участники экспедиции посетили его могилу, памятник и музей и рассказали сотрудникам учреждения культуры, что в Пензе РГО занимается исследованием жизни натуралиста», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в сопровождении декана факультета естественных наук, экологии и физкультуры Иссык-Кульского государственного университета Кымбатгул Осмонбаевой пензенцы посетили храм Пресвятой Троицы, а также ознакомились с тем, как проходят уроки русского языка в церковной школе, взяли интервью у казаков, специалистов в области географии и историков.

«Кроме того, состоялся круглый стол, посвященный условиям жизни русскоязычного населения в Киргизии. В нем приняли участие гражданские активисты, представители сферы образования, науки, культуры, религии», — сказал Игорь Пантюшов.

Он особо подчеркнул, что местные жители с воодушевлением восприняли проведение экспедиции и были рады тому, что в России соотечественников не забывают.

«С 21 апреля мы работали в Бишкеке. От журналиста Светланы Ванюхиной получили много информации о соотечественниках. В рамках круглого стола мы обменялись мнениями об условиях жизни русскоговорящего населения с представителями СМИ. На следующий день состоялась встреча в Российском центре науки и культуры в Бишкеке с руководителем представительства Россотрудничества Виктором Нефедовым. Также мы побывали в Свято-Воскресенском кафедральном соборе и договорились с епископом Даниилом о предоставлении необходимых статистических данных», — рассказал председатель реготделения РГО.

По его оценке, самым насыщенным днем стало 23 апреля.

«Участники экспедиции посетили Киргизско-российский славянский университет имени Б.Н. Ельцина. Ректор КРСУ, академик Владимир Нифадьев подписал соглашение о сотрудничестве с Пензенским государственным университетом, которое с российской стороны ранее уже заверил глава образовательного учреждения Александр Гуляков. Документ предполагает обмен учебными программами», — пояснил Игорь Пантюшов.

Он добавил, что в институте геологии пензенцы провели переговоры с заведующим отделом географии Национальной академии наук Киргизии, президентом республиканского географического общества Саламатом Аламановым.

«Он был искренне рад, что мы его посетили. Киргизское географическое общество состоит из 300 членов. [...] Мы нашли точки соприкосновения: в области охраны окружающей среды можно будет поработать с ними. Также он предоставил статистику о народонаселении — этнографическом составе и численности по регионам, что необходимо будет включить в отчет по нашей экспедиции», — сказал собеседник агентства.

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Также в этот день, по его словам, состоялась встреча с заместителем министра образования и науки республики Кудайберди Кожобековым, а финальной точкой зарубежной экспедиции стал творческий вечер, на котором присутствовали примерно 50 соотечественников: для них пензенские активисты РГО Алла Тархова и Олег Ткачев исполнили вокальные номера.

«Теперь предстоит много аналитической работы. Все нужно систематизировать и составить отчет. Главное, не терять контакты с соотечественниками, установленные в ходе экспедиции. Если мы, россияне, будем с ними сотрудничать, поддерживать их, в этом будет крепнуть русский язык, дружба и укрепляться сама Россия», — подытожил Игорь Пантюшов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», второй этап этнографической экспедиции «Современный этномир» по городам Казахстана и Киргизии стартовал 8 апреля. Заключительным днем стало 24 апреля.

В экспедиции принимали участие четверо представителей пензенского регионального отделения Русского географического общества (РГО) — Игорь Пантюшов, Олег Ткачев, Ольга Ильина и Алла Тархова.