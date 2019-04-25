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Доступность Пензы-I для инвалидов требуется обеспечить до конца сентября

08:41 | 25.04.2019 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Мещанский районный суд Москвы по иску транспортного прокурора обязал ОАО «РЖД» устранить нарушения в сфере доступности здания вокзала Пенза-I для инвалидов с учетом отсрочки до 29 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

Доступность Пензы-I для инвалидов требуется обеспечить до конца сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве отметили, что проверка показала неполное соблюдение требований действующего законодательства в сфере обеспечения доступности объекта для маломобильных категорий граждан, несмотря на состоявшееся ранее по иску прокурора судебное решение.

«На входе в здание вокзала не имеется информационной мнемосхемы для инвалидов по зрению, на второй и третьей платформах — тактильных наземных указателей. На путях движения нет тактильных предупреждающих указателей (контрастно окрашенных поверхностей). Оборудование санитарных комнат не приспособлено для инвалидов-колясочников», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в целях незамедлительного обеспечения доступности услуг до устранения всех нарушений руководству Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» внесено представление с требованием оборудовать входные группы кнопками вызова сотрудников службы сопровождения.

«Рассмотрение акта прокурорского реагирования и ситуация в целом остаются на особом контроле транспортной прокуратуры», — добавили в надзорном ведомстве.

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